ELU ON LIIGA LÜHIKE IGAVALT RIIETUMISEKS! Kuulsuste stilist jagab väärt nippe, kuidas maksimalismi riietuses rakendada

Londonis tegutseva stilisti Miranda Holderi sõnul on moetööstus valmis liikuma tagasi nullindate stiilihullusesse, kus valitsesid julged värvid ja kohati veidrad lõiked ning kombinatsioonid. Ta selgitas, et kirka, julge ja pöörase välimuse eesmärk on tähistada hetkes elamist, tuletades meelde, et elu pärast pandeemiat on liiga lühike, et igavalt riietuda.