Muuda kodu tolmuvabaks: puhtas keskkonnas keskendume paremini ja oleme ka tervemad

Tolmu pühkimisel on oluline regulaarsus, mille sagedus peaks sõltuma tolmu kogunemise kiirusest. Kõige parem vahend sellega võitlemiseks on mikrokiudlapp, neid võiks olla lausa mitu. Lappi on kõige tõhusam kasutada, kui see voltida pooleks ja siis kumbki pool veel omakorda pooleks nii, et moodustuks justkui lõõts. Kui tolmulappi hoida lihtsalt nutsakana peos, on sellel vaid kaks, lõõtsaks volditud lapil aga lausa 16 puhast pinda. Volditud lapp mahub mugavalt pihku ja tolm pühi selle sisse põhimõttel, et tõmbad üle musta pinna ühes suunas ja kui lapi välispind muutub mustaks, keerad ette järgmise puhta pinna.