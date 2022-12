„MÕTTEKOHT“ | UUEL AASTAL UUTMOODI: "Kui naised on õnnelikud, on meil ka palju rohkem õnnelikke mehi, lapsi ja perekondi"

Õnnelik olemisele paneb alguse aga iseenda tundmine. „Elu on palju mitmekesisem ja rohkem armastust täis, kui me oleme iseendaga kontaktis,“ rõhutab Dali, kes erilist rõhku pöörab naiste õnnelikkusele ning just neile mõeldes on loonud eraldi kursuse ning kirjutanud raamatu „Sinu uus tase naisena. Naine 2.0“. „Kui naised on õnnelikud, on palju rohkem ka õnnelikke mehi, õnnelikke perekondi, õnnelikke lapsi ja seeläbi muutub ka ühiskond õnnelikumaks,“ rõhutab ta.