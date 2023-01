Ameerika Ühendriikide kuulus näitlejanna loobus suhtest Steve Jobsiga: „Milline idioot ma olin.“

Kõik kriitikud on ühel nõul, et Diane’i karjäär ei kihutanud ülesmäge tänu menukale koostööle Woody Alleniga. Paar mängis koos kaheksas filmis ja linalooga „Annie Hall“ võitis Keaton parima naisnäitleja Oscari.

Andekaid loomuseid ei ühendanud vaid töö, mõlemad nautisid ka magusat romantikat. „Ma armastan teda endiselt – mõned inimesed jäävad teie ellu ning see on oluline, ja nad on seal pikka aega. Räägime sageli telefonis,“ kõlas hilisem avaldus.

See armastus pidas vastu ka kõige rängematele katsumustele. Kui Woodyt süüdistati kasutütre Dylan Farrow’ väärkohtlemises, jäi Diane ühena vähestest tema kõrvale.