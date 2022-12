MAA JA TAEVA VAHEL: Mitmekordne Eesti meister iluuisutamises, jääballeti ja -tsirkuseartist Tiina Gross teeb veel kuldses eas meisterlikke piruette

Iluuisutamise juurde jõudis Grosside pere kolm last tänu isa loetud ajalehekuulutusele. Tiina (70) oli pisike kui Pöial-Liisi, aga tüdrukut kannustas tohutu tahtejõud. Talle meenub üks talvepäev. Õde-venda käisid harjutamas Kadrioru välisjääl, aga sinna olid tekkinud praod. Kui vend Jaak õe õhku lennutas, jäi tema uisk lõhesse kinni. Teha polnud midagi ja tüdruk prantsatas jääle. „Murdsin puusaliigese. Arstid ütlesid, et võimatu on trenni edasi teha,“ meenutab ta.

Tiina otsustas aga uisutamisega jätkata. „Isa kasvatus oli ka selline, et treenida tuli edasi,“ lisab ta. Tiina ja Jaak krooniti neljal korral Eesti meistriks iluuisutamise paarissõidus.