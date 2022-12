Kaja Kallas paotab ukse oma argiellu: „Abikaasa on minu kindlus. Ta on mulle suureks toeks sellega, et kuulab mind ja on lihtsalt olemas.“

Teie ametiaega on jäänud palju ajaloolisi hetki. Ajalooline on seegi, et olete Eesti esimene naispeaminister.

Ajalooga on nii, et kui sa keset seda oled, siis sa tegelikult ei tea, millal just ajalugu tehakse. Aga selge on see, et on olnud hetki, mis jäävad ajalukku – kasvõi sõja algus. Seegi on fakt, et olen esimene naissoost peaminister, aga kindlasti mitte viimane.

Kõige erilisem päev

Milliseid kohustusi ei osanud te ses ametis ette näha?

Minul on selles mõttes unikaalne olukord, et mu isa on olnud peaminister. Mul polnud selle rolli suhtes mingit illusiooni, olin seda kõrvalt näinud. Ehk vaid see, et igal pool oodatakse, et sa peaministrina midagi ka ütled, sa ei lähe kunagi ainult kuulama, alati vaadatakse sulle ootuses otsa