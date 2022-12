HUULED PIDEVALT KATKI? Need on viis kõige tavalisemat põhjust, mida on ka väga lihtne vältida

„Üks peamisi erinevusi huultel oleva naha ja ülejäänud keha vahel on see, et see on palju õhem, koosnedes tavaliselt vaid 3–5 kihist, võrreldes 16 kihiga näol,“ selgitab nahaarst dr. Justine Kluk Glamourile. "Meie huultel puudub ka marrasknaha ülemine kiht, mida nimetatakse sarvkihiks , mis täidab kaitsefunktsiooni, takistab kuivamist ja võitleb UV-kiirguse vastu,“ sõnab dr. Kluk.