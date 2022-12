KAS SEE TÕESTI PÄÄSTAB KIRURGIAST? Täitesüstiga korrigeeritakse isegi lõualotti ja kõverat nina

Üks USA kliinik on postitanud TikTokki mitmeid videoid sellest, et ilusüstidega on võimalik voolida ümmargusest ja priskest näost angelinajolielik terava lõuajoonega nägu. Selleks on vaja teostada vaid lõuajoone kontuurimise- ja täitesüstid ning põsesarnade ja topeltlõua süstid. Protseduur näib olevat üpriski valulik, kuid ilu nõuabki ohvreid.