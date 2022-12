Ühislaul vähendab stressi

Michigani teadlaste uurimuse väitel võib ühine laulmine suurendada nii psühholoogilist kui ka füüsilist heaolu ning tugevdada lauljatevahelisi sotsiaalseid sidemeid. Selgus, et grupiviisilisel laulmisel väheneb organismis stressi ja ärrituse hormoon. Seega peaksid ühised jõululaulud stressi vähendama. Lisaks vallandab ühislaul sotsiaalsete sidemetega seotud hormooni oksütotsiini tootmise. See tagab, et lauljad tunnevad mõnusat ühtsustunnet ja kiindumust.