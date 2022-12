Jõulufilmid kahandavad ärevustunnet

Londoni psühhoterapeut Lucy Spicer rääkis Vogue'ile, et aasta lõpus kipub ärevus kogunema ebakindlustundest ja hirmust uue aasta ees. Kui oleme ärevad, vajame tröösti. Sellepärast vaatame igal aastal ikka samu jõulufilme – need annavad kindlustunnet. Tavaliselt valdavad meid muremõtted eeskätt tuleviku pärast, kuid tuttavas filmis on kõik teada: vahepeal võib küll hirmus olla, kuid kõik lõpeb ikka hästi. Lisaks on tuttavad filmitegelased otsekui vanad sõbrad. Seetõttu täheldati ka koroonapandeemia ajal vanade menusarjade „Sõbrad“ ja „Kontor“ populaarsuse tohutut kasvu – ebakindlal ajal sümboliseerisid need midagi kindlat.