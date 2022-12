Naised armuvad aeglasemalt

Ajakirjas Journal of Social Psychology ilmunud uurimusest selgus, et meestel kulus armumiseni keskmiselt 88 päeva, naistel aga 134 päeva. „Mulle tundub, et naised lükkavad võrreldes meestega armastust alateadlikult edasi,“ ütles uurimuse kaasautor Marissa Harrison väljaandele Broadly. Tema sõnul võivad naised vajada rohkem aega usalduse tekkimiseks, sest alateadlikult otsivad nad laste sigitamiseks sobivaimat partnerit. „Naistel on reproduktiivses mõttes palju rohkem kaotada, kui nad valele mehele pühenduvad,“ seletas ta. „Naised sünnivad kindla munarakkude arvuga, kuid mehed toodavad iga päev miljoneid seemnerakke.“