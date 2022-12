ETTEVAATUST, PEKSUPÜHAD TULEKUL! Stress ei õigusta närvide kaotamist ega käte käiku laskmist

Põhja politseiprefekt Joosep Kaasik räägib, kuidas peresiseselt juhtunud vägivallast antakse küll teada igapäevaselt, kuid tegelikke juhtumeid on kordades rohkem. „Teadete arv kasvab ligi kahekordseks eeskätt jaanipäeval ja aastavahetusel, aga ka jõuludel teatatakse meile rohkem vägivallajuhtumitest.“ Möödunud aastal sai politsei jõulupühadel keskeltläbi 40–50, aasta varem 40–60 ja 2019. aastal 50–70 teadet sellest, et keegi on oma lähedase käe läbi kannatada saanud.