ESMAKORDSELT UUEST ARMASTUSEST! Siret Kotka sõrmes särab uhke kihlasõrmus! „Plaanime Indrekuga pulmi ja oleme mõelnud ka ühisele lapsele.“

Keerulise lahkumineku ja mõningate eneseotsinguaastate järel on Siretil (36) kõik viimaks paika loksunud, temast kiirguv enesekindlus ja õnnetunne kumab kaugele. „Pean end igas mõttes iseseisevaks naiseks nii uues suhtes kui ka tööalaselt. Kuigi kandideerin taas riigikokku, tean sedagi, et maailm ei kukuks kokku, kui ma poliitikas enam ei jätkaks. Olen valmistunud ka teisteks karjäärivalikuteks. Kõik energiad on mu elus paigas, nii et ka keerulised hetked mind rööpast välja ei vii. Olen õppinud end usaldama ja tean oma kohta siin maailmas,“ tunnistab ta õnnelikult.