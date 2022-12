PESE MAHA AASTA VALUD JA VAEVAD! Rahvapärimuse tundja Liisa Kaasik õpetab jõulunädala sauna maagiat ära kasutama

Aeg on valmistuda 2022. aasta kõige pühamaks saunaks! Jõululaupäeva saunas (24.12) pestakse maha kõik möödunud aasta valud ja vaevad, et kehalt ja hingelt puhtana uude päikeseaastasse astuda. Tasub tähele panna, et numbrimaagilisel kuupäeval 22.12.2022 on tugeva mõjuga kaduneljapäev, mis soosib päikeseaasta lõpu sügavpuhastavat ja uuendavat saunaskäiku eriliselt.