ABI ON OLEMAS! Kui pühad teevad kurvaks, helista emotsionaalse toe telefonile

Kõned, mis lõpevad hästi, Tõnu „kustutab“ enda jaoks. Saatma jäävad rasked kõned.

Ta ütleb, et on kahte liiki tõsiseid kõnesid: emotsionaalsed ja ratsionaalsed kõned. „Kui tegemist on emotsionaalse kõnega – pruut jättis maha või mees läks minema –, oli emotsionaalne sündmus, mis viis inimese endast väga välja. Sellise kõnega saab lihtsamini hakkama. Keerulisem on ratsionaalsete kõnedega. Inimene helistab ja ta on teinud suitsiidse otsuse. Sellisel juhul tuleb saada helistaja jäägitu tähelepanu esimese paarikümne sekundiga. Et ta mõtleks ikka järele. Me oleme harjunud nägema maailma mustvalgelt. Aga kui puudutame inimese hinge ja sügavamaid asju, on seal varjundeid. Seal ei ole õigeid-valesid vastuseid,“ leiab Tõnu.

Abitelefon on anonüümne

Kui inimene helistab abitelefonile, soovitab Tõnu julgelt rääkida, mis teda vaevab. „Eluliini suur pluss on see, et kõne on täiesti anonüümne. Sa ei pea midagi varjama, saad rääkida nii, nagu asjad on. Sel on teatud teraapiline mõju. Sind kuulatakse ära, keegi ei mõista su üle kohut ning tõenäoliselt räägid sa selle kuulajaga esimest ja viimast korda elus. Reeglina on kuulaja väga kogenud inimene, kes on kokku puutunud igasuguste juhtumitega – mingeid soovitusi on ikka anda,“ sõnab Tõnu.

Tema on olnud Eluliini vabatahtlik juba kümme aastat ning ükski kõne ei üllata teda juba ammu. Igapäevaselt töötab mees aga hoopis valgusreklaamide tootmisega, usaldustelefoni vabatahtlikuks otsustas ta saada, kuna tundis huvi psühholoogia vastu ja pani tähele, et kui ta inimestega rääkis, siis see rahustas neid. „Mõnele on antud anne olla musikaalne, teisele joonistada. Mina tunnen, et mul on oskus inimest kuulata. Tahan ühiskonnale vastu anda ja olen valmis panustama, sest kellelgi on sellest abi. Ma tunnen, et nii on õige. Võib-olla peaks me kõik vaatama rohkem enda ümber ja mitte keskenduma ainult oma muredele,“ leiab ta.

„Enamik kõnedest on tulemuslikud.“

