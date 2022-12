NURJATU NIPP VÕI ÕIGE LÜKE? Meghan Markle tegi pärast esimest kohtingut just seda, et printsi mitte kaotada

Äsja Netflixis linastunud dokumentaal „Harry & Meghan“ on paljastanud palju olulisi ja veidi vähem tähtsaid detaile nii nende suhte kui ka kuningapere käitumise ja olemuse kohta. Üks asjaolu on aga silma jäänud rohkem kui teised – kuidas Meghan tagas selle, et mitte just kõige paremini läinud esimesele kohtingule järgneks teine.