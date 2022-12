„USSIKEELED“ | Brigitte Susanne Hundi ja Hendrik Terrase avaliku suhtedraama valusad õppetunnid kõigile

Mida siis teeme? Me ei räägi Brigitte Susanne Hundi ega Hendrik Johannes Terrase isikutest, vaid meediakuvanditest ning diskursustest. Nad on mõlemad väga haiget saanud ja me loodame, et neile jagub kuskil tervistavat palsamit hinge, et juhtunust õppida ja tugevamana edasi minna.