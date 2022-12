TERAAPILINE NÄPUTÖÖ: Inglimajade valmistamine tõi Pärnu naisele südamerahu

Kogu elu meisterdamist armastanud Maris (55) jõudis inglimajade valmistamiseni juhuslikult. Oma esimese juubeli eel mõtiskles naine, et võiks enda loomingust selleks tähiseks näituse teha.

Hulk lapsepõlvemälestusi

Maris on 28 aastat ametis olnud Pärnu linna servas asuvas Raefotos, töödelnud teiste fotokunstnike töid ja teinud stuudios ka pilte. Ta on aastatega õppinud nii läbi kaamerasilma vaadates kui ka fotosid ilmutades lugema piltidelt inimeste emotsioone ja nendib, et järjest rohkem vaatab sealt vastu väsimust, kurbust, kuid ka viha. Nii oli ta kindel, et näitus peab olema midagi rõõmsamat. Mõte maalinäitusest ka kohe õhinal tegutsema ei pannud, sest esimesest klassist peale kunstiringis käinud naine oli oma pilte kohalikus seltsimajas varemgi näidanud.