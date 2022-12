„See oli raudselt üks viimaste aastate liigutavamaid hetki!“ Tuntud inimesed meenutavad neile tehtud heategusid

Kerttu Tänav, pilatesetreener, endine võistlustantsija: «Heade tegude tegemine ja tänulikkuse tundmine on üks mu olulisemaid eesmärke. Usun, et kõik hea tuleb ringiga tagasi, peab lihtsalt oskama seda tähele panna ja tänulik olla. Hindan kõrgelt väiksemaidki heategusid ja pingutusi, tunnen end sageli liigutatuna.

Sellest aastast jään meenutama tuge ja toetust, mida sain lähedastelt, kui osalesin kolme lapse kõrvalt ajaliselt nõudliku formaadiga telesaates „Tantsud tähtedega“. Minu kallis elukaaslane, vanemad ja sõbrad olid abiks nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Iga ema teab ju, kui palju on väikeste lastega sõitmist, kõige vajaliku meeles pidamist. Keda on vaja kooli saata, keda lasteaeda, keegi viis neid laulma, keegi trenni, keegi toitis, kattis, pani vajalikud asjad kaasa. Huvitegevusi on lastel palju ja sageli samadel kellaaegadel. Need neli nädalat tehti kõik see minu eest ära. Mu isa ja ema ütlesid, et nad said nüüd aru, kui suur koormus see on. Olen neile abi eest väga tänulik!“