AVESTA 22.12- 28.12 | Praktilised õpetused igaks päevaks

Uue kuu loomine toimub reedel kell 12.17. Neid pimeduse päevi tuleks kasutada pilguheitmiseks sissepoole. Kasuks tulevad meditatsioon ja mõtisklused, et saavutada hingerahu ning vabaneda minevikust pärinevate soovimatute emotsioonide taagast. Süüta küünal, lõdvestu ja rahune, et võiksid oma probleeme vaadelda kõrvalseisja pilguga. Siis kirjuta paberitükile märksõna ja põleta see kas küünlatules või elava tule koldes. Pabereid võib olla mitu, aga keskendu korraga ainult ühe konkreetse probleemi/emotsiooni põletamisele.