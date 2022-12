„MÕTTEKOHT“ | Eneseotsingud jalutuskäikudel looduses: „Metsas kaovad inimestel maskid kiirelt“

„Metsas kaovad inimestelt maskid kiirelt ning nad suudavad väljendada ka oma kõige sügavamal peidus olnud mõtteid,“ on kogenud tänase Naistelehe podcasti Mõttekoht külaline coach Siim Mihailov, et metsas on inimene mitte see, kes ta tahaks olla, vaid see, kes ta päriselt on.