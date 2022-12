AVESTA 15.–21. detsember | Praktilised õpetused igaks päevaks

Reedeks on Kuu kahanenud poolkuuks. Sel ajal pole vaja muret tunda liialduste pärast, sest see Kuu faas toimib otsekui pidurina. Mõtiskle asjade kulgemise üle, analüüsi ja vaagi saadud teavet. Võid tunda soovi tihemini mediteerida ja olla üksinda. Lase õhul selgineda ja lõpeta pooleliolevaid tegevusi. Ilu seisukohalt ole hoolikas näonaha puhastamisel: kasuta looduslikult puhtaid maske, puhastustooteid ja toonikuid.

REEDEL kell 21.48 liigub Kuu Kaalude tähemärki ja see on ütlemata hea aeg iluprotseduuridega tegelemiseks. Kaaluvähendamise kuuri on kasulik alustada just neil päevil. Soodne on teha plastilisi operatsioone, eemaldada hambaid, ravida kõrvu.

ESMASPÄEVAL kell 5.30 liigub Kuu Skorpioni tähemärki.