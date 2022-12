Birgit Sarrap: "Mul on elus ääretult vedanud. Ei tea, millega olen selle ära teeninud."

Jõulud ja aastavahetus annavad muusikutele kõige rohkem tööd ning Birgit (34) pole ses suhtes erand. Ammu said juba hoo sisse asutuste jõulupeod, kus rahvast tantsitada, ent juba tuleval esmaspäeval võtab ta koos Uku Suvistega jalad selga, väisamaks Eestimaa kirikuid jõulutuuriga „Ilus aeg“. Täpselt nii, nagu see oli neliteist aastat tagasi, mil nad sarnase teoga hakkama said. Tollest ajast salvestatud jõululaule kuuleb Birgit mõnes kaubanduskeskuses tihti.

„Soe tunne tekib,“ vastab lauljanna küsimusele, milliseid emotsioone oma laulude kuulamine mõnes suurpoes tekitab. „Samas taban end mõttelt, et praegu saaksin ju esitusega palju paremini hakkama – toona oli mu hääl täiesti teistsugune, toorem. Tunnetust ja sisu on aastatega juurde tulnud.“

Tõsi, omaenda laule kuuleb ta aeg-ajalt ka Tallinna Raekoja platsi kõlaritest, sest juba kolmandat aastat peab ta seal koos abikaasa Indrekuga nn kultuuriputkat. Viimane on omakorda mehe nooruspõlve unistuse täitumine, mida ta koroonaajal usinasti ellu viima hakkas. Tänavu on Sarrapite käsutuses senisest suurem kiosk, kust möödujatele meeleolu loomiseks ka hõõgveini pakutakse.

Õnn pole enesestmõistetav