ÕPETUS JA MUSTER | Koo toredad kirju kannaga sokid

Oskad küll ringselt kududa, aga klassikalises sokikudumises ei pea ennast veel meistriks? Kui see käib sinu kohta, siis on need sokid sulle täpselt jõukohased. Juhendi järgi kududes võid kanna ja varbaosa ka tegemata jätta ning kasutada valminud kudumit hoopis joogasokkidena.