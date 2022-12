ÄRA AJA ENDALE KÄRBSEID PÄHE! Kümme märki, et oled krooniline iseenda sohutaja

Iseenda sohutamine toimub siis, kui inimest on eelnevalt juba pikemat aega kellegi teise poolt sohutatud. Ollakse nii kindlad selles, mida teine on kokku valetanud, et igapäevaselt võtab inimene sohutaja töö nüüd enda peale. Ta sisendab, et see, mida tema tunneb ja mõtleb on tõesti vale ning tema ise on igas oma probleemis süüdi.