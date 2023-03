Kaia lugu | Proovisin tselluliidile ukse näitamiseks elektroonilist kehakuppu infrapunaga ja juhtus see, mis juhtuma pidi – enam ei suuda ma kuputamisest loobuda!

„Ega siis päris elus keegi tselluliidist pääse!“ nendib personalijuhist kolme lapse ema Kaia. „Igatahes, sattusin vaatama saadet „Hooaeg“ ja avastasin, et nüüd on ka Eestis kupumassaaži tegemiseks saadaval uuenduslik elektrooniline kehakupp infrapunaga. No mida! Lisasin toote e-poes ostukorvi juba enne järgmist reklaamipausi! Kes pole kursis, siis kuputamine on justkui kodune trendikas LPG-massaaž. Olin varem Kupud.ee kaubamärgi käsitsi kasutatavat silikoonist kuppu kasutanud ning sellega häid tulemusi saavutanud.“

Kaia on oma keha eest hästi hoolt kandnud ja tegemist on igati aktiivse eluviisiga naisega. „Tselluliit tõesti pole seotud kehakaaluga,“ kinnitab naine teadjalt, „Mina sain esimese lapse 26-aastaselt ja paar kuud pärast sünnitust avastasin kintsudelt tselluliidi. Olin tõesti üllatunud, probleem ilmnes justkui üleöö ning aastatega tekkis seda vaid juurde. Kohati tekitas trotsi, et kasu polnud ei minu puhtast menüüst ega ka mitu korda nädalas trennis käimisest. Olgu ma neetud! Noh, tegelikult on ju igasugu protseduure, näiteks LPG-massaažid, aga tean ka seda, et nende efektiivseks toimimiseks on oluline järjepidev kohalkäimine, tõtt-öelda nõuab see ka omajagu finantsi.“ Seega otsustas Kaia, et katsetab uudset kuppu.