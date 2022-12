MEISTRIGA TUTTAVAKS | noor käsitöölane Pihla Leena Põldma

Kes järjepidevalt suvistel Tallinna keskaja päevadel käinud, see ilmselt teab, et Pihla Leena on just see pisike tüdruk, kes kunagi isa sepatöö kõrval koos õdedega laadal suppi jagas ning kedervarrega lõnga ketras. Tänaseks on temast aga sirgunud noor naine, kes kannab südames loovust ning eesti rahvuslikku käsitööd ja julgeb katsetada erinevaid käsitöövõtteid.