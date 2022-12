UNISTUST TÄITMAS | Jaapanlanna Hitomi Nagasue tuli Eestisse vahetusõpilaseks paljuski Baruto pärast. „Mu vanavanemad on tema suured fännid.“

Meie kohtumisel otsib Hitomi (16) sõnu. Tüdruk on Eestimaal tundnud juba sellist jäisust, et jääb käreda pakase iseloomustamisega lausa hätta. „Siin on väga külm ja lund tuleb kogu aeg juurde. See pole lihtsalt võimalik,“ lausub rosinasilmne jaapanlanna ja tõstab õlgu väristades need kõrvade juurde. Nii teeb ta mitmel korral, kuid polegi imestada.