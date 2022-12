RAHVAKALENDER ADVENTI EI TUNNE | Liisa Kaasik: meie põlised jõulud on rõõmu ja puhkuse pühad

Meie rahva põlised jõulud on aastavahetuse püha, mil lõpeb vana ja algab uus päikeseaasta. Jõulud on algavasse uude aastasse õnne, jõukuse ja tervise loomise koht, millesse tuleb suhtuda suure tähelepanuga. Jõulupühade eriline, magus ja igatsetud tunne on midagi sellist, mida kusagilt osta ei saa – see tuleb ise luua ja selleni jõudmine on teekond.