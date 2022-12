REBEL EI HOOLI ENAM PLUSS-SUURUSEST: kaalu kaotanud näitleja uus rõivakollektsioon piirdub L/XL mõõtudega

Rebel Wilson, kes saavutas 2012. aastal populaarsuse mängides filmisarjas „Lauluässad“ rolli „paks Amy“ on nüüd sattunud inimeste pahameele alla, sest pole oma uues rõivakollektsioonis mõelnud pluss-suuruses inimeste peale. See on paljude sõnul aga eriti irooniline, sest viimastel aastatel palju kaalu minetanud Wilson on ise öelnud, et tänu sellele kehale on tal lihtsam olnud kuulsaks saada.