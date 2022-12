2400 KERAAMILIST ESET: Eesti kõige uuemas eramuuseumis rullib end lahti Tartu keraamika ajalugu

„Kasvasin keraamika sees üles,“ selgitab Tartu külje all Ihastes äsja eramuuseumi avanud Tarmo suurt huvi selle teema vastu. Tarmo ema Mare Leheste oli Tartu ARSi keraamikaateljee hinnatud tehnoloog veerandsada aastat. Just Mare töötas tehases välja esemete valmistamiseks vajaliku savimasside täpse koostise, segas kokku õiged glasuurid ja töötas välja uusi. Tarmo sõnul on peaaegu kõigil pärast 1967. aastat toodetud esemetel just tema ema loodud glasuurid peal.