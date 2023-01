ILUMINUT | Ära unusta lemmikparfüümi riiulile seisma, sest see võib vanaks minna!

Olgem ausad – tegelikult on parfüümide eluiga suhteliselt pikk. Avatuna säilivad need kuni kolm aastat, suletuna veelgi kauem. Säilivusaeg sõltub peamiselt parfüümi alkoholisisaldusest: mida suurem see on, seda kauem toode säilib. Nii näiteks on kölnivee eluiga oluliselt pikem kui parfüümiekstraktil.

Koostise kõrval pole sugugi vähem tähtis õige hoiustamine. Mitte mingil juhul ei tasuks oma lõhnapudeleid hoida liiga soojas ja valgusrikkas keskkonnas. Ja kohe kindlasti ei tee parfüümidele head ka niiske vannituba.