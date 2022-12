Huskypargi perenaine: „Teame kõiki oma koeri nime, näo ja saba järgi.“

Ok! See on käsklus.

Ükskõik, kas korralduse annab perenaine Helle (54) või peremees Jaanus (55) – koerad võtavad viivitamatult ja ühel ajal paigalt. Lumi krudiseb, puukelk nagiseb. Sadu kordi on Helle ja Jaanus kogenud seda tunnet, kui kilomeetreid neelav koerarakend veab neid mööda lõputut lumevaipa, aga ikka on seda peaaegu võimatu kirjeldada. „See on nii eriline, nauditav ja jääb meelde. Need, kes armastavad purjetada, ütlevad: „See on sarnane tundega, kui tuul võtab purje punni ja vee peal liueldakse looduse jõul.““