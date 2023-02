Perekond – see ongi kindlustunne. Miks on tähtis vendade-õdede hea läbisaamine?

Ühe pere kolm last – Rein Riisenberg (61), Ruth Song (66) ja Märt Riisenberg (68) – ei oskagi takkajärele enam öelda, kas hea läbisaamine oli nende vanemate poolt teadlikult lastesse süstitud või kujunes see aastate jooksul välja loomulikult. „Üks oli kindel: kui keegi teisele liiga tegi, pidi ta andeks paluma ning omavahel tuli ära leppida. Vihasena ringi käia ei tohtinud,“ meenutab Ruth. Märt pakub, et head suhted kujunesid ikka välja loomulikult ja maast madalast – teisiti ei kujutatud olukorda ettegi. „Aga kolm last ühes peres pole ka üleliia palju, paljulapselisemates peredes võib suhete hoidmine olla keerulisem,“ arutleb ta.