KINDLUSTA OMA SUHE! Seda nippi kasutades on partner su jaoks alati olemas

USA teadlaste uurimuse kohaselt on inimestel, kes tunnevad, et partner hindab neid, tugevam suhe, mis püsib vankumatu ka sisemiste ja väliste stressorite kiuste. Partneri väljendatud tänumeel tugevdab suhet nii tänuhetkel kui ka pikemas perspektiivis, vahendab Science Daily University of Illinois Urbana-Champaigni teadlaste uurimust.