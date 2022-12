REET LINNA | Ott Sepaga on meil ühine esiisa Sepa Hans

Uurisin ema käest, et kas meil siis tõesti ühtegi sugulast välismaal pole. Pealegi olin lapsena elav tüdrukutirts ja ega see omadus vanemaks saades kadunud ole. Olen ka tumedate silmade ja tõmmu nahaga, nagu oli mu emagi. Kust kohast ma kõik selle olen saanud, kui esiisad olid puhastverd eestlased? Aga kohe mitte ühtegi välismaalast ei ole tulnud välja ei ema ega isa poolt. Puhas eestlane!

Juba mõnda aega on võimalik oma eellasi ja sugulasi leida ka Geni.ee-st. Tiiu lugejadki on ju ajakirjas küll ja veel põnevate sugupuudega tutvunud. Kunagi uuris Tiiu ka minu juuri. Oi kui põnev oli mul endal neist lugeda!

Imeline on, et kunagi on keegi su eellased kirikuraamatutesse kenasti üles märkinud. Uhke on teada, kes sa oled! Tänu sellele on sündinud minu uued põnevad perelood.

Minu isapoolsed liinid ulatuvad väga-väga kaugele, esimesed märgid on 1630. aastast. Esiisa Sepa Hansul, kes elas pika elu, oli Maardu mõisas Uuskülas rannatalu. Hiljem, kui teleajakirjanik Anna Pihl tegi sarja „Sinu uus sugulane“, oli mul täitsa vahva teatada näitleja Ott Sepale, et meil on ühine esiisa — seesama Sepa Hans.

Tiiu sugupuu loost selgus, kust tuli perekonda nimi Haug. Mu eellased elasid Liivi lahe ääres ja loomulikult tuli nimigi merest. Nii sündisid ka teised kala nimedega perekonnad Räim, Tursk, Kilu, Vimb jt.

Emapoolsete esivanemate Niinepuude kohta leiti esimene märge Tartumaa Avinurme kihelkonna kirikuraamatust aastast 1700. Ja tore oli see, et sealt kandist tulid jälle puunimelised — peale Niinepuu veel Jalak, Kadak, Kask, Kuusk, Männik.

Suguvõsa uuringutest saab vastused nii mõnelegi küsimusele. Näiteks, miks meeldis mulle nooruses käia kaasa elamas ja oma pingeid välja karjumas just korvpalli vaadates. Koss meeldib mulle sellepärast, et korvpallurid Aivar Kuusmaa ja Margus Metstak on minu kauged sugulased!