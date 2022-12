IVI EENMAA: võitsin aastaga kolm karmi haigust

„Ah nii see suremine käibki,“ lipsas riigikoguliikme Ivi Eenmaa (79) peast läbi mõte, kui ta aasta eest infarkti sai. See polnud meeldiv kogemus. Riigikogu ees parkimisplatsil tundis ta, et jalad on kui vatist. Jõudis siiski suurde saali, kus istungit juhatanud Hanno Pevkur tema abitut olekut märkas ja kiirabi kutsus.