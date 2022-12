VÄLJA RABELESID! Jalad alt löönud lahkuminek tõi saatusekaaslased kokku kartulivorste tegema

Rikka ja Ille istuvad Raplamaal Nõiamäe talu avaras köögis ja koorivad kartuleid. Pliidiäärel jälgib neid must kass. Ruumi täidab sulnis džässmuusika. Suur veega täidetud kauss on juba pilgeni puhastatud kartuleid täis. Sellest kogusest saab paarkümmend kilo maitsvaid teralise koostisega kartulivorste, kuhu on lisatud ka suitsuliha, sibulat, vorstirohtu ja köömneid.