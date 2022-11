„MÕTTEKOHT“ | MADIS LANGES PÄRAST KOOLIKIUSAMIST SÜGAVASSE DEPRESSIOONI: "Mustast august on võimalik välja tulla. Väikeste sammude kaupa"

Väikeste sammude all mõtleb Madis enda kehaga tegelemist, sest see, et keha eest hoolitsemine aitab ka vaimu tugevdada, on sulatõsi. Madis teab, millest räägib. Ta elas koolikiusamist üle nii, et langes sügavasse depressiooni. Sellest väljatuleku esimene samm oli ema kutse lihtsale jalutuskäigule. Et tunne oli pärast seda nii hea, hakkasid vahemaad tasapisi pikenema, Madis hakkas treenima jõusaalis ning tegeles kulturismiga.