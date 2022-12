LAPSMODELLID JA SADOMASO?! Kuidas tuntud moemaja endale vee korralikult peale tõmbas ja kuulsad toetajad kaotas

103 aastat tagasi asutatud Balenciaga moemaja on alates 2015. aastast silma jäänud üpriski veidrate ideedega, mis on pannud inimesi mõtlema, mida tähendab mood ja kunst ning millal minnakse üle piiri. Seda on aidanud kuvandada Gruusia päritolu 41aastane moekunstnik Demna, kes on brändi kunstiline juht. Just tema käe all on sündinud viimase aja kõige vastuolulisemad ja probleeme tekitavad otsused. Viimased kaks on aga moemajale vee peale tõmmanud.