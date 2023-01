Loomajuttudest elulugudeni: kunstnik Helina Tilk räägib raamatust, mis teda kujundas, ja teostest, mis on pannud nutma

Olen lugeja, kes haarab raamatu, natuke loeb ja jätab siis ootele, et vahepeal mõnda teise süveneda. Enim meeldivad mulle ajaloo- ja elulooraamatud. Mul on oma kriteeriumid, mille järgi biograafiaid valin – tähtis on ka inimese elufilosoofia. Lihtsalt see, et keegi on kuulus, mu tähelepanu ei köida.

Puhkuse ajal loen kindlasti. Eriti reisides, kui tuleb lennujaamades passida, lohutab mind mõni huvitav teos. Meil on e-raamatud. Mu abikaasa kasutab seda varianti juba palju aastaid ja mina ka aina rohkem. Autoga sõites on aga mõnus Andrus Kivirähki audioraamatuid kuulata, need on nii vaimukad, et kõik autos olijad rõõmustavad.

Raamatukogus käija ma pole, palju ägedaid raamatuid olen hankinud raamatupoodide soodukatelt vaid mõne euroga.