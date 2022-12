MOODNE TALUPIDAMINE: Ühe talu maadele mahuvad nii lehmalaut kui ka ilusalong.

Maiaga (63) kohtumine lükkab ümber levinud arvamused, nagu taluperenaiste ellu peale raske töö muud ei mahukski. Sätitud kaunist daami vaadates on raske selle peale tulla, et veel paar aastat tagasi läks ta hommikul esimese asjana lauta, kus ootasid lüpsmist poolsada lehma. Üle 30 aasta abikaasa Peetri isatalus, Vaariku talus perenaiseks olnud naine otsustas aga paari aasta eest endale hõlpu anda ja palkas abilise. Nüüd käib ta lüpsmas kahel päeval nädalas, Peetri hooleks on maa harimine ja seda on talul üle 300 hektari.