Lugejakiri | Ehmunud pensionär: boileri paigaldaja jäi vanni magama

„Ema ostis uue boileri, kuid vajas abi, et keegi seda paigaldada aitaks. Leidsime õega sotsiaalmeediast töömehe. Teda oli kiidetud, et teeb kiirelt ja korralikult. Isegi üks tuttav kiitis teda veebis. Tal ei olnud ka väga pikk järjekord,“ kirjutab Liidia, et kaks nädalat hiljem oli töömehel esimene vaba aeg.