Lugejakiri | Tahtsin toetavat partnerit, aga sain täiskasvanud nannipunni

„Võibolla tegin vea seal, et meie suhe algas hästi aktiivselt. Kui kohtusime, siis käisime kusagil, tegime midagi, kohtusime sõpradega - pidevalt tegutsemishoos. Ei viibinud me väga üksteise juures ega korraldanud vaikseid õhtuid kodus. Ikka nädalavahetuseks teise linna, reisile, külla, teatrisse, kinno, matkale. Vaatasingi, et nii äge mees, sest meie energiad klappisid,“ meenutab oma kirjas Aivi.