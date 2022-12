TRAMMIGA LÄBI ELU: Lihvimis- ja sahkamistrammi juht Helle Mullo naudib öiseid teid

Töötanud trammijuhina 1967. aastast, kuulub Helle (74) eriline sümpaatia väikesele hallile punase triibuga vanale trammile, mille ette kinnitatakse sahk suure lume korral. Saha peamine töö on trammiteede harjamine ja lihvimine. Paljud meist ei tule selle pealegi, et tramm kasutab peatumiseks ülipeent, lausa tuhkjat liiva, kuid ikkagi jätavad terasrattad rööbastele jälgi. Kui jälgi ei lihvita, panevad need liikuri koos sõitjatega tudisema-värisema, võivad korralikult läbi raputada ja kümneid tonne kaaluva ühissõiduki teelt isegi välja viia.

Väike tragi Helle lihvib rööpaid juba 42 aastat.