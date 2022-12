Liina Tennosaar: "Ega siis vanuses 55+ kõik läbi ole. Aga seda peab endale pidevalt meelde tuletama."

Liina (57) on küll kevade laps, kevadel sündinud, ent vastukarva pole talle talvgi, mis mõnele ehk masendust tekitab. Kui nii on seatud, et aastaajad peavad vahelduma, siis nii olgu ja tundkem sellest vaid rõõmu: „Talvel tehakse kõike sama moodi kui kevadel või suvel. Ärgatakse sama moodi, ainult et külm on!“

Liina ja tema näitlejast elukaaslase Egon Nuteri hommikud on selles mõttes sarnased, et voodist välja astumist lükatakse edasi nii kaua kui võimalik. Kui kass süüa nõudma hakkab, on virgumine vältimatu ja kui lemmikul kõht täis, laseb perenaine ta õue. Kalamajas on piisavalt kohti, millel nurrmootor silma peal hoidma peab.

Hommikukohvi juurde kuulub erimenüü. Mitte eakaaslastega sarnaselt igahommikused vererõhu- või podagratabletid, vaid tervist toetavad vitamiinid ja toidulisandid. Liina valmistatud värske puuviljasmuuti joomine on saanud lausa rituaaliks, mille sekka sobituvad suurepäraselt ka kalamaksaõli, magneesium ja bioglükosamiin.