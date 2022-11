TÄPID JA LIIBUVAD LÜHKARID: miks nii paljud Z-generatsiooni noored tahavad välja näha nagu Diana?

Pole kahtlustki, et Printsess Diana elab vaimus oma täies hiilguses meie kõigi sees endiselt edasi. Tema imetlusväärne karakter ja hingemattev ilu on üks, mida on üritatud viimaste aastate kinolinadel läbi erinevate näitlejannade taaselustada, aga ka tema moekus on see, mis on inspireerinud miljoneid üle maailma.