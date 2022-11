"PISSIN LIHTSALT PÜKSI JA ÕDE KUIVATAB!" Mida kõike on pidanud staarid tegema, et ilusates kleitides peole jõuda

See, kes ütles, et staaride elu on lihtsaimast lihtsaim ei tea arvatavasti, kui palju eneseohverdusi on pidanud need palvalt armastatud naised tegema, et kaamerate ette jõudes oleksid nad laitmatud. Need on viis staari, kes on pidanud lamama takso tagaistmel ja pissima isegi püksi, sest muud võimalust ei olnud.