VEERANDSADA AASTAT LAVAKARJÄÄRI. Kaire Vilgatsi elust puudub vaid tore ja positiivsete eluvaadetega mees

Aastalõpp, mil muu rahvas seilab puhkuse- ja jõululainel, tähistab muusikutele aasta vingeimat töörabamist. Teistsugune ei tule see ka Kairele (46), sest palju on kollektiive, bände ja muid koosseise, milles ta kaasa lööb. Eesti moodi väikeriigis pole teisiti mõeldavgi. Juba detsembri algul võib Kairet taas laulmas näha, sest Valge Gospeli kontserdisari saab taas hoo sisse. Gospelmuusika on alati naise suur armastus olnud, eriti kui seda tehakse Maikeni eestvõttel sedavõrd suure pühendumuse ja kirega.

„Meile (Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Tanja Mihhailova, Eleryn Tiit ja WAF koor – V. L.) endale kangesti meeldib, sest palju on mitmehäälset laulu, võimsat koori,“ rõhutab Kaire. Ega sarja asjata Eesti võimsaimaks laulusõuks tituleerita.

Kui gospellaule esitatakse juba kuuendat korda, siis ega Kaire teisigi traditsioone murra. Lisaks paljudele muudele projektidele ootab järjekordne Eesti Laulul osalemine ning koos kooliõe Dagmar Ojaga jõulu- ja aastavahetuspidudel Suurte Tüdrukutega rahva oimetuks tantsitamine. Törtsu seesmist pinget lisab sellele kõigele tõik, et uusversioon kultusfilmist „Siin me oleme!“ Vilgatsiga (aga just nii kutsuvad teda sõbrad – V. L.) Sohvia Veski ehk Kohviveski rollis ootab ekraanile pääsemist loodetavasti üsna pea.

AEG LENDAB: „Mõne keika võib mu 25. lava-aasta puhul teha, aga otseselt aastaid lugeda pole minu jaoks praegu küll tähtis,“ lausub õitsvaimas eas Kaire. (Stanislav Moshkov)