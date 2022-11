Jalkafännidest naised: „Need on erakordsed maailmameistrivõistlused.“

„Tuleb nauditav, hullumeelne aeg,“ tõdeb ERRi spordiuudiste toimetaja-saatejuht Debora Saarnak (21). Viimasel nädalal on ta paljuski juba jalgpalli MMi lainel triivinud ning järgmistel nädalatel tema ellu suurt palju muud ei mahugi. „Päevad tulevad pikad, sest mängupäevad kestavad kaua, aga minu jaoks on see kvaliteetaeg,“ on ta sellegipoolest ootusärev.